Una niña de un año y 7 meses está en condición crítica después de quemarse con agua hirviendo en Talamanca.

El caso de la menor evidencia la urgencia de fortalecer las campañas de prevención en los hogares, puesto que los accidentes domésticos con líquidos calientes constituyen una de las principales causas de lesiones graves en la población infantil.

Las autoridades de salud reiteran la importancia de la supervisión constante de personas adultas para evitar este tipo de tragedias, debido a que las consecuencias dejan marcas permanentes.