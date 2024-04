El próximo lunes 8 de abril, los costarricenses podrán observar un fenómeno astronómico a lo largo de todo el país.

Se trata de un eclipse parcial de sol, un fenómeno que se podrá visualizar a partir de las 11:30 de la mañana y hasta la 1:30 p.m.

Eso sí, tome en cuenta que habrá variaciones de una ciudad a otra, con respecto a los minutos en los que podrá verse el eclipse.

Por ejemplo, en San José podrá observarse a eso de las 11:30 a.m., teniendo su punto máximo a las 12:24 p.m. y finalizando a la 1:18 p.m.

Mientras que, en Alajuela, iniciará a las 11:29 a.m.; en Liberia, a las 11:24 a.m. y en Limón, a las 11:34 a.m.

Además, en esta oportunidad, no sería necesario desplazarse hacia el Caribe del país para poder ver el eclipse, tal y como ocurrió con el eclipse anular solar del año anterior.

Un eclipse parcial de sol es aquel en el que una pequeña parte de la luna se pone sobre el sol, pero que no oscurece por completo el cielo. Al rededor de un 15% del sol se oscurece en este tipo de eclipses.

Este eclipse solo se podrá observar con filtros y los expertos recomiendan ver por un máximo de 5 segundos, descansar unos 15 segundos y luego volver a observar. Así sucesivamente.

También, los expertos indican que este eclipse tiene similitudes con el que se observó en el año 2017.