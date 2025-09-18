Muy tranquilo y con diversas opiniones respecto al 3-3. Así se mostró Hernán Medford tras el empate del Herediano contra el Saprissa.

Entre tantos aspectos, lo más llamativo fue el balance del juego, así como la situación de Heredia tras la mitad de la fase regular completada.

El balance de Medford

“Yo creo que se vio un buen partido, un partido que tiene 6 goles vuelve a ser el clásico del buen fútbol. Obviamente que el empate no me gusta”, manifestó el entrenador.

Sobre la primera vuelta: “No es un balance muy bueno, pero tampoco es un balance malo. Si sacamos un balance entre malo, bueno y regular, tendríamos que hablar de regular”, dijo Hernán.

El análisis del juego

“Si creo que en los últimos cinco minutos nos faltó esa malicia, que hay que tener en el fútbol también para poder cerrar los partidos”. dijo Medford sobre el empate al cierre del juego.