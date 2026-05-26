Puede que sintiera que el pase del bus estaba más caro respecto ayer, pero no es ningún error, ya que las nuevas tarifas en los pasajes de este transporte público empezaron a regir este 26 de mayo tras su respectiva publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

El incremento corresponde a un 5,43% en las tarifas de los buses, esto a raíz del incremento en el precio de los combustibles.

El monto más bajo que se registra corresponde a ₡5, pero hay ciertas rutas que presentan un mayor aumento

¿Cuál es la ruta de autobús que sufrió el aumento más grande?

El mayor incremento corresponde a ₡100 colones en la ruta Liberia-Nicoya, la cual tiene un valor de ₡1945 colones.