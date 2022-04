Esto será desde 6:00 a.m. y hasta 10:00 a.m.

Este próximo domingo 10 de abril se aplican desvíos en el nuevo paso a desnivel de La Bandera, desde las 6: 00 a.m. a las 10:00 a.m. para realizar las pruebas de carga en los puentes del proyecto.



La medida se aplicará desde las inmediaciones del Mall San Pedro, tanto para quienes que se desplazan por la fuente de la hispanidad como por la parte superior sobre la RN 39. Quienes vengan del sector de Guadalupe por la rotonda del Bicentenario, de la Rotonda de Betania o todas aquellas vías que desembocan en la rotonda de La Bandera también deberán buscar rutas alternas durante este lapso. (Ver croquis con detalles).



Entre las rutas alternas se encuentra el sector de San Pedro, por las inmediaciones de la Universidad de Costa Rica, Barrio Dent o bien el sector de Guadalupe, siempre teniendo presente que no podrán desembocar en la rotonda de La Bandera. El acceso a viviendas de la zona y comercios es el único que estará permitido.



Los trabajos en la rotonda de La Bandera se encuentran en su etapa final, a la fecha se registra un 97% de avance en las obras en las que se han invertido un monto de 21.1 millones de dólares del empréstito con el Banco Centroamericano de Integración Económica.



La construcción es desarrollada por Puentes y Calzadas Grupo de Empresas y la gestión está a cargo de la Unidad Ejecutora del CONAVI y UNOPS.