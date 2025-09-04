La Comisión Especial de Alajuela aprobó el proyecto de ley que busca crear el cantón de Peñas Blancas, territorio que actualmente pertenece a San Ramón, atendiendo el clamor de las organizaciones comunales que expusieron las dificultades de realizar viajes de más de una hora hasta el centro de San Ramón para acceder a servicios públicos básicos.

Con una población de 11 mil 500 habitantes, Peñas Blancas está cerca de convertirse en el cantón 85 de Costa Rica, siempre que logre superar las siguientes etapas legislativas.