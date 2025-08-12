El delantero Doryan Rodríguez renovará su contrato con Alajuelense en los próximos días, confirmó su representante, quien indicó que el acuerdo está cerrado en un 95%.

Aunque Rodríguez ha tenido poca participación esta temporada, con solo 15 minutos disputados en seis partidos oficiales entre el Campeonato Nacional, Recopa y Copa Centroamericana, el club aclaró que esta situación no se debe a temas contractuales.

El entrenador Oscar Ramírez destacó el potencial del jugador y señaló que sigue en proceso de aprendizaje:

“Creo que es un muchacho muy interesante, que necesita desarrollar habilidades como pivotear y saber provocar situaciones,” comentó.

Esta será la tercera etapa de Rodríguez en Alajuelense y el club confía en que su renovación aporte estabilidad y oportunidades para su crecimiento.

Por otra parte, Alajuelense evalúa refuerzos en la ofensiva para aprovechar la ventana de fichajes que cierra a mediados de septiembre. Entre las opciones están Mauro Verón del Managua FC y Renzo Carvalho del Dirangén, dos clubes que actualmente participan en la Copa Centroamericana.

Con 23 años, Rodríguez busca consolidarse en el equipo rojinegro y aportar en la búsqueda de nuevos objetivos para la temporada.