La ola de calor que enfrenta el país no solo afectará a las personas, sino también a los electrodomésticos, explican expertos como Gustavo Jara, director de energía de Coopesantos. Es por eso que se recomienda la revisión frecuente de los aparatos y no dejarlos conectados a la corrientes si no están en uso, esto no solo evitará alargar la vida de sus equipos, sino también previene siniestros.