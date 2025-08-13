La caída de rayos en el Gran Área Metropolitana, registró un aumento histórico de 60.000 descargas comparado con 2024, fenómeno atribuido por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN) a patrones climáticos atípicos durante la canícula.

Según datos preliminares, este evento, pocas veces visto en el país, concentró su mayor intensidad entre martes y miércoles, con tormentas eléctricas que superaron las 12 horas continuas.

El IMN advierte que este patrón podría repetirse en la segunda quincena de agosto, tras identificar anomalías en corrientes de humedad del Pacífico.