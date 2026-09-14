Este 15 de septiembre no habrá servicio de tren en el GAM

Fecha de publicación: 14 de September de 2026

Fecha de modificación: 14 de September de 2026

El Incofer informó que este martes 15 de setiembre no habrá servicio del tren en ninguna de sus rutas del Gran Área Metropolitana (GAM), según confirmó la institución mediante un comunicado oficial.

La institución recomendó a las personas usuarias tomar las previsiones necesarias y planificar con anticipación sus desplazamientos para ese día, según detalló el Instituto Costarricense de Ferrocarriles.

Este servicio se retomará en su horario habitual el próximo miércoles 16 de setiembre, por lo que los usuarios de tren deberán buscar opciones alternas para movilizarse durante el feriado.