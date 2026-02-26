Estatinas bajo la lupa: ¿realmente se pueden sustituir las pastillas para el colesterol?

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Las estatinas, medicamentos utilizados para reducir el colesterol LDL, deben ser recetadas por un especialista para evitar efectos secundarios, advirtió el doctor Eugene Strickland, quien alertó sobre el peligro de la automedicación basada en información de internet o ChatGPT.

El médico explicó que fármacos como lovastatina, atorvastatina y rosuvastatina actúan específicamente sobre el colesterol, no sobre los triglicéridos, y son fundamentales en pacientes con patologías específicas donde el riesgo cardiovascular es alto.

Aclaró además que no existe colesterol estrictamente bueno o malo, sino lipoproteínas que transportan esta sustancia vital para la producción hormonal, energía y estabilidad celular, por lo que su control debe ser médico y personalizado.