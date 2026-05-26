Estas zonas deberán tomar precauciones por aguaceros de este martes

Las condiciones del tiempo para este martes en Costa Rica incluyen aguaceros con tormenta eléctrica en el Pacífico Central y Sur, mientras que no se descartan lluvias en la Península de Nicoya, Valle Central y algunos sectores del Caribe y la Zona Norte, según el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN).

El Valle Central presentará una temperatura máxima de 30 grados Celsius, con cielo mayormente nublado y chubascos aislados, por lo que se recomienda a la población andar precavida con capa y sombrilla ante la posibilidad de lluvias.

En el Pacífico Norte se espera un día bastante cálido con máximas que pueden alcanzar los 37 grados Celsius, aunque también con posibles lluvias, mientras que en el Pacífico Central habrá un poco menos de calor pero con nubosidad parcial y precipitaciones.

El Pacífico Sur no escapará de la actividad lluviosa y podría tener tormenta eléctrica, mientras que en el Caribe (con suelos saturados por las lluvias de la semana pasada) se espera un día parcialmente nublado con una máxima de 32 grados.

En la Zona Norte la máxima será de 33 grados y la mínima de 18, con cielo parcialmente nublado, aunque los expertos advierten que no hace falta una gran lluvia para que pueda presentarse alguna emergencia debido a la saturación de los suelos.