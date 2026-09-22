Estas son señales de resistencia a la insulina

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Cuando el cuerpo no le hace caso a la insulina, significa que las células de los músculos, la grasa y el hígado no responden de manera normal a esta hormona, lo que genera un trastorno metabólico en el que el cuerpo no procesa la glucosa con normalidad.

La Dra. Ana Laura Rodríguez, especialista en neurometabólica funcional y medicina regenerativa, explica que el páncreas produce una mayor cantidad de insulina para intentar que la glucosa penetre en las células, y que el estrés físico o emocional libera hormonas que bloquean la acción de la insulina, elevando la glucosa de forma inesperada.

La especialista detalla que la resistencia a la insulina puede no dar síntomas, que el ejercicio puede reducirla tanto a corto como a largo plazo, y que se deben priorizar alimentos de bajo índice glucémico y ricos en fibra.