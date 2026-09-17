Estas son señales de las lesiones por presión

Fecha de publicación: 17 de September de 2026

Fecha de modificación: 17 de September de 2026

Las lesiones por presión son heridas que se forman en zonas del cuerpo sometidas a presión constante, y suelen aparecer en el sacro, los glúteos, los talones y los tobillos, especialmente en adultos mayores, personas encamadas o tras una cirugía.

El Dr. Sergio Carvajal Redondo, especialista en manejo avanzado de heridas agudas y crónicas, explica que la primera señal es una herida abierta en la piel y que los talones merecen especial atención por su vulnerabilidad.

El especialista detalla que estas lesiones se clasifican según su gravedad y que requieren un abordaje especializado para prevenir complicaciones, por lo que es fundamental la movilización del paciente y el cuidado constante de las zonas de presión.