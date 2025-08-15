San José, Alajuela y Heredia son las tres provincias que lideran los reportes de robos y “tachas” de vehículos, según los últimos datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

En El Coyol de Alajuela opera una de las bandas más grandes, con entre 300 y 400 miembros, que ha diversificado sus objetivos desde autos particulares hasta maquinaria agrícola y vehículos chinos.

Solo en 2024, se registran 7,664 casos, casi el doble que en 2023 (4,495), revelando una escalada preocupante de este delito.