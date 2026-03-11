Estas son las señales de un menor que provoca bullying

Fecha de publicación: 22 de September de 2026

Fecha de modificación: 22 de September de 2026

Mucho se habla de los rasgos que presentan estudiantes víctimas de bullying o cómo identificar cuándo algo va mal, pero, ¿qué pasa con los que ejercen la violencia, propician riñas o atacan hasta matar a un compañero?

A estas personas se les conoce como victimarios. También presentan señales claras, que aveces hasta pueden verse como normales, pero son una alerta.

¿Qué dicen los profesionales sobre las personas que hacen bullying?

Los profesionales aseguran que hay cuasas claras detrás de estos comportamientos. También mencionaron indicadores que desde la casa podría insinuar que su hijo ejercen hositamiento o matonaje en un centro educativo.

“Hay zonas del cerebro, principalmente en la corteza prefrontal, que se encargan de la toma de decisiones, de la anticipación de consecuencias, entre otras, que no han empezado a desarrollar sino hasta los 15 o 16 años“, dijo Gabriela Garro, del Colegio de Psicólogos de Costa Rica.

“Entonces, todo lo que sucede antes, estas habilidades las pueden realizar por lo que han aprendido de su entorno inmediato, pero si su entorno inmediato no ha brindado los recursos para poder facilitar la gestión emocional, espacios de escucha, de contensión emocional, estas personas van a ir creciendo como diríamos popularmente a la ‘libre'”, agregó Garro.

¿Qué papel juega el Ministerio de Educación (MEP) en estas situaciones?

El MEP cuenta un protocolo para abordar casos de bullying, donde se define desde el tipo de acoso, hasta las medidas a tomar, donde la denuncia o reporte, tienen un papel preponderante.