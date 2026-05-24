Estas son las señales clave de agresividad y peligro en los perros

Durante este 2026, las autoridades registran múltiples casos de ataques en perros. Ante esta problemática, existen señales clave que podrían ayudar a prevenir accidentes en el hogar.

Entre las conductas de riesgo destacan los gruñidos mientras el animal come, especialmente cuando una persona se le acerca en ese momento.

Además, también resulta importante prestar atención a las orejas hacia atrás y a ciertos cambios en la forma de ladrar.

Cuando el perro mira fijamente o de manera amenazante a una persona, esto también podría representar una señal de agresividad.

Asimismo, los especialistas enfatizan que nunca se debe dejar a un menor junto a perros sin supervisión.

Si el canino llegara a agredir a un niño, la situación podría constituir un proceso por omisión del deber de cuidado.

La pena por este tipo de casos va de uno a dos años, dependiendo de la gravedad de las lesiones.

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Por: Camila Rosales Méndez