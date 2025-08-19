El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones impuestas luego de disputarse la cuarta jornada del Torneo de Apertura 2025.
Sporting FC
El jugador Youstin Salas recibió un partido de suspensión y una multa de ₡100.000 por acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro.
Puntarenas FC
El club porteño deberá pagar en total ₡455.000, distribuidos de la siguiente forma:
- ₡200.000 por el lanzamiento de objetos no peligrosos (un aficionado lanzó una trompeta de plástico hacia un árbitro; fue retirado por seguridad privada).
- ₡105.000 por el ingreso de objetos no permitidos, luego de detectarse botellas de plástico en los banquillos del equipo.
- ₡150.000 por incumplir con la disponibilidad del estadio, instalaciones y terreno de juego en los tiempos establecidos.
Pérez Zeledón
El equipo generaleño recibió una multa de ₡150.000 por atrasar el inicio de un partido.
Deportivo Saprissa
El club tibaseño fue sancionado con ₡150.000 por atrasar el inicio del segundo tiempo.