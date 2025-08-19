El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) dio a conocer las sanciones impuestas luego de disputarse la cuarta jornada del Torneo de Apertura 2025.

Sporting FC

El jugador Youstin Salas recibió un partido de suspensión y una multa de ₡100.000 por acumulación de dos tarjetas amarillas en un mismo encuentro.

Puntarenas FC

El club porteño deberá pagar en total ₡455.000, distribuidos de la siguiente forma:

₡200.000 por el lanzamiento de objetos no peligrosos (un aficionado lanzó una trompeta de plástico hacia un árbitro; fue retirado por seguridad privada).

₡105.000 por el ingreso de objetos no permitidos, luego de detectarse botellas de plástico en los banquillos del equipo.

₡150.000 por incumplir con la disponibilidad del estadio, instalaciones y terreno de juego en los tiempos establecidos.

Pérez Zeledón

El equipo generaleño recibió una multa de ₡150.000 por atrasar el inicio de un partido.

Deportivo Saprissa

El club tibaseño fue sancionado con ₡150.000 por atrasar el inicio del segundo tiempo.