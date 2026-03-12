Estas son las promesas de EE.UU. para extraditar a Celso Gamboa

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

El Ministerio Público de Costa Rica confirmó que el gobierno de Estados Unidos envió las promesas formales solicitadas por el Tribunal Penal de Apelación de Sentencia de San José para avanzar con el proceso de extradición de Celso Gamboa y Edwin López.

Promesas

La Fiscalía detalló que la documentación se envió al Tribunal Penal de San José, instancia encargada de evaluar y ejecutar el procedimiento. Estas promesas constituyen una garantía exigida por la justicia costarricense al país requirente.

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En ellas, Estados Unidos se compromete a que, en caso de imponerse una condena, la pena no superará los 50 años de prisión, límite máximo establecido en la legislación nacional. Asimismo, se asegura que se descontará de cualquier eventual sentencia el tiempo que los imputados permanecieron en detención provisional en Costa Rica.

Extradición

El Tribunal competente analizará ahora los documentos para determinar si se cumplen las condiciones necesarias y permitir que el proceso avance hacia su fase final. Una vez concluidas las diligencias judiciales, los acusados quedarían en condición de ser extraditados.