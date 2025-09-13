El piloto costarricense Evan Michelini disputará este fin de semana la segunda fecha del Campeonato de Fórmula 4, que se correrá en el circuito de Mugello, Italia.

Diferencias entre un Fórmula 1 y un Fórmula 4

Un monoplaza de Fórmula 4 puede acelerar de 0 a 100 km/h en apenas 3.5 segundos, mientras que un Fórmula 1 lo hace en 2.6 segundos.

En cuanto a velocidad punta, un Fórmula 1 puede superar los 350 km/h, mientras que un Fórmula 4 alcanza aproximadamente 250 km/h.

La diferencia también está en la potencia: los F1 actuales cuentan con motores V6 turbo híbridos de casi 1000 caballos de fuerza, frente a los 250 caballos de un motor de cuatro cilindros de un Fórmula 4.

Un tico en busca de la élite del automovilismo

Michelini debutó en la Fórmula 4 con el auto número 43 y ahora buscará sumar puntos en Italia, con la ilusión de seguir creciendo y algún día dar el salto hacia la Fórmula 1.

Dónde ver la carrera en Costa Rica

Las competencias en Mugello se correrán el sábado 13 y domingo 14 de septiembre y podrán seguirse en Costa Rica a través de Repretel, canal 6, desde la 1:00 p.m.