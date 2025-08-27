La actriz mexicana María Antonieta de las Nieves, reconocida mundialmente por su entrañable personaje de La Chilindrina en El Chavo del 8, reapareció en redes sociales para tranquilizar a sus seguidores luego de haber sido hospitalizada durante su gira en Perú.

Con 78 años de edad, la artista explicó que sufrió una fuerte deshidratación que le provocó una baja en los niveles de sodio, lo que la obligó a recibir atención médica. Sin embargo, aclaró que ya se encuentra en su casa descansando y en proceso de recuperación.

“Muchas gracias a todos los que se han preocupado por mí, estoy bien y recuperándome”, expresó la comediante en su mensaje.

La noticia generó tranquilidad entre sus seguidores, quienes en los últimos días habían manifestado preocupación por la salud de la actriz, considerada uno de los rostros más queridos de la televisión latinoamericana.