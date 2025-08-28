El Deportivo Saprissa presentó de manera oficial a su nuevo preparador físico, Marcelo Tulbvitz, en una conferencia de prensa acompañado por Erick Lonnis.

El nuevo encargado del apartado físico destacó sentirse muy feliz de su regreso, y asegura que le encanta la presión.

“Me siento muy halagado, muy contento, primero de volver a pisar un país que quiero demasiado, que me ha dado un montón de cosas extra fútbol y también en el deporte, y ni hablar de volver al Saprissa, un club que le tengo un afecto diferente”, manifestó.

Tulbovitz señaló que aceptar la propuesta de Lonnis es ratificar su sentimiento por Costa Rica y por el Saprissa.

También dijo que le encanta la presión: “Si estás en el fútbol y no bancás la presión constante, entonces no estás para esto”.

Erick Lonnis también tuvo palabras al respecto del regreso, en donde dejó claro que es más fácil cuando regresa una persona “de la casa” y realizó un guiño a la época anterior, puntualmente en la etapa del Mundial de Clubes.

“Es fácil cuando uno va a presentar una persona de la casa, hemos decidido incorporar a uno de los profesionales más destacados que ha pasado por el Deportivo Saprissa”.