Estas son las posibles causas del sangrado de encías

Fecha de publicación: 30 de September de 2026

Fecha de modificación: 30 de September de 2026

Un sangrado de encías no siempre empieza en el cepillo de dientes, pues además de la acumulación de placa y la enfermedad periodontal, existen medicamentos y enfermedades que pueden favorecer el sangrado o modificar la respuesta de las encías.

El Dr. Luis Vargas, odontólogo, explica que entre los factores documentados están algunos anticoagulantes, ciertos medicamentos que producen crecimiento de la encía, la diabetes y determinadas enfermedades sistémicas, y que en casos menos frecuentes las alteraciones de las plaquetas o de la coagulación también pueden manifestarse con sangrado gingival.

El especialista detalla cómo distinguir entre una irritación común, gingivitis o enfermedad periodontal avanzada, cómo pasa una encía inflamada a desarrollar periodontitis con pérdida del tejido de soporte y daño en el hueso que sostiene los dientes, y advierte que dejar de cepillarse, hacerlo con demasiada fuerza o suspender un medicamento por cuenta propia son errores frecuentes que pueden comprometer la salud dental.