Estas son las posibles causas de una hemorragia en el ojo

Fecha de publicación: 25 de September de 2026

Fecha de modificación: 25 de September de 2026

Una hemorragia en el ojo se ve como una mancha roja brillante en la parte blanca, y aunque puede alarmar, es importante saber qué es y por qué aparece para determinar cuándo requiere atención médica.

El Dr. Roberto Velázquez explica qué es una hemorragia subconjuntival, qué hace que un pequeño vaso sanguíneo del ojo se rompa, si tiene relación con la presión arterial y qué puede causarla, incluyendo los estornudos fuertes y el uso de medicamentos que afectan la coagulación.

El especialista detalla cuándo hay que preocuparse e ir al médico, cómo diferenciar una hemorragia subconjuntival de un ojo rojo causado por una infección, y también aborda el tratamiento del pterigión y cómo es un tumor conjuntival.