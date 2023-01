La FIFA entregó oficialmente la lista de candidatos para la gala de premios The Best 2022.

Esta gala contará con la premiación al mejor jugador, mejor jugadora, mejor entrenador, mejor entrenadora, mejor portera y portero y once ideal masculino y femenino.

Además, se realizará el premio Fair Play, premio Puskas (mejor gol) y premio a la mejor afición del año.

Los nominados al premio The Best para mejor jugador del 2022 son:

Julián Álvarez, Jude Bellingham, Karim Benzema, Kevin de Bruyne, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Robert Lewandowki, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Luka Modric, Neymar, Mohamed Salah y Vinicius Junior.

Por su parte, las nominadas a la mejor jugadora del 2022 son:

Aitana Bonmati, Debinha, Jessie Fleming, Ada Hegerberg, Sam Kerr, Beth Mead, Vivianne Miedema, Alex Morgan, Lena Oberdorf, Alexandra Popp, Alexia Putellas, Wendie Renard, Keira Walsh y Leah Williamson.

Para el premio de mejor entrenador masculino 2022, los nominados son:

Carlo Ancelotti (Real Madrid), Didier Deschamps (Francia), Pep Guardiola (Manchester City), Walid Regragui (Marruecos) y Lionel Scaloni (Argentina).

Y a la mejor entrenadora del año 2022 destacan:

Sonia Bompastor (Olympique Lyon), Emma Hayes (Chelsea), Bev Priestman (Canadá), Pia Sundhage (Brasil), Martina Voss-Tecklenburg (Alemania) y Sarina Wiegman (Inglaterra).

Los porteros masculinos nominados al The Best no tienen muchas sorpresas, ya que destacan:

Alisson Becker, Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Ederson y Emiliano Martínez.

Mientras que las nominadas a mejor portera son:

Christine Endler, Ann-Katrin Berger, Mary Earps, Merle Frohms, Alyssa Naeher y Sandra Paños.

Como mejor afición, hay 3 nominados este año:

1- Abdullah Al Salmi: Quien atravesó el desierto desde Arabia Saudí hasta Catar a pie para ver el Mundial 2022.

2- Hinchada de Argentina: Los aficionados presentes en los estadios de Catar para animar a su selección en el mundial.

3- Hinchada de Japón: Al igual que Argentina, los aficionados presentes en Catar 2022 que animaron a su equipo.

Para el premio Puskas al mejor gol del año, la FIFA nominó a:

Mario Balotelli, Amandine Henry, Théo Hernández, Alou Kuol, Kylian Mbappé, Francisco González, Marcin Olesky y Salma Paralluelo.

Los ganadores se deciden por votos que se dividen en cuatro partes, 25% de los periodistas; 25%, capitanes de las Selecciones mundiales; 25% los seleccionadores; y el 25% restante, de los aficionados.

Para votar por su favorito, puede hacerlo dando click en: The Best FIFA Football Awards™