Escrito por: Eduardo Troconis.

El fútbol europeo vuelve a encender motores. Después de un prolongado descanso tras el final de la temporada 2024-2025 y el mercado de verano, tres de las ligas más importantes del mundo regresan este mismo viernes para dar inicio a una campaña cargada de expectativas.

La Premier League en Inglaterra, LaLiga EA Sports en España y la Serie A en Italia abrirán el telón, con equipos reforzados, nuevos fichajes listos para debutar y la ilusión renovada de los aficionados.

Algunos de los partidos estelares de la jornada son: Manchester United vs Arsenal, Barcelona vs Mallorca, Real Madrid vs Osasuna e Inter vs Torino.

En Inglaterra, la lucha por el título promete ser intensa, con Manchester City, Arsenal, Liverpool y Chelsea como principales contendientes. En España, Real Madrid y Barcelona vuelven a presentarse como los favoritos, mientras que en Italia, el Napoli buscará defender su título ante equipos como Inter, Juventus y Milan.

El regreso de estas competiciones no solo marca el inicio de una nueva temporada, sino también el reencuentro con la pasión de los estadios llenos, los goles espectaculares y la rivalidad que solo el fútbol europeo puede ofrecer.