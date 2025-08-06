La Expo U 2025 abrió sus puertas este miércoles en el Centro de Eventos Pedregal y desde ya deja ver una clara tendencia en las carreras que más buscan los estudiantes: áreas relacionadas con sostenibilidad ambiental, bienestar emocional, inteligencia artificial y habilidades blandas.

Según Pablo Mastroeni, vocero oficial del evento, estas cuatro grandes áreas están marcando el rumbo de lo que quieren estudiar los jóvenes en el país.

A eso se suman nuevas opciones como marketing deportivo, el auge de certificaciones técnicas y, por supuesto, las carreras tradicionales como ingeniería, arquitectura y educación.

Aunque aún no existe una carrera universitaria formal en inteligencia artificial, muchas instituciones ya la están incorporando como una herramienta transversal en diferentes programas de estudio.

Mastroeni recomienda que más allá de escoger una carrera, lo ideal es construir un perfil profesional que incluya formación académica, manejo de idiomas, habilidades tecnológicas y certificaciones específicas.

La Expo U estará abierta este miércoles 6 y jueves 7 de agosto, con más de 50 instituciones nacionales e internacionales ofreciendo opciones académicas. La entrada es gratuita y el parqueo cuesta ₡4.000 por día.

Repase más detalles en el video adjunto.