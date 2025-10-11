Las constantes lluvias generadas por la zona de convergencia intertropical, que se mantiene cercana a Costa Rica, han provocado una alta saturación de suelos en varias zonas del país, lo que incrementa el riesgo de deslizamientos y afectaciones viales.

Rutas con mayor riesgo

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) alertó que, debido a las precipitaciones de los últimos días, dos importantes rutas del país presentan niveles de riesgo alto:

Ruta entre Liberia y Nicoya:

Esta vía presenta una saturación significativa del suelo , lo que podría generar afectaciones por deslizamientos o pérdida de superficie vial, especialmente si continúan las lluvias.

Esta vía presenta , lo que podría generar afectaciones por deslizamientos o pérdida de superficie vial, especialmente si continúan las lluvias. Tramo de la Interamericana Sur (cerca de la península de Osa):

El IMN la clasificó como una ruta con suelo completamente saturado, por lo que el tránsito podría verse interrumpido ante cualquier emergencia por deslizamiento.

Alerta y recomendaciones

El país se mantiene bajo alerta naranja, con excepción del Caribe, que sigue en una categoría de riesgo menor. Zonas como Puntarenas, Nicoya, Guanacaste y La Carpio han sido las más afectadas recientemente por inundaciones y deslizamientos.

Las autoridades hacen un llamado a conducir con precaución, evitar desplazamientos innecesarios por estas rutas y mantenerse informados mediante canales oficiales ante cualquier cambio en las condiciones climáticas.