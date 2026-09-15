Estas plantas ticas llenan de vida y color los hogares 

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Las plantas nativas de Costa Rica permanecen en los jardines y llenan de color nuestros hogares, convirtiéndose en una opción ideal para decorar con belleza tica y apoyar la biodiversidad del país.

Churis Harvey, experta en plantas, explica cuáles son algunas de las especies nativas que se pueden tener en los jardines y qué características las hacen adaptarse tan bien al clima costarricense.

La especialista detalla qué plantas aportan más color, qué cuidados necesitan para mantenerse saludables durante todo el año, y cómo estas especies ayudan a atraer mariposas, abejas y colibríes, beneficiando el ecosistema.