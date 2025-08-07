Plantas en polvo como la canela, moringa y espirulina ofrecen soluciones para controlar el azúcar en el cuerpo, según el Dr. Mauricio Zumbado, quien explica que la canela estabiliza los niveles de glucosa, la moringa reduce el colesterol y la espirulina potencia la pérdida de peso cuando se integran en desayunos.

Puesto que estas plantas actúan sobre la resistencia a la insulina, el especialista recomienda combinarlas con leche o té matcha para maximizar sus efectos en el metabolismo, complementando con vinagre de manzana o berberina para casos más complejos.

Además, enfatiza que su consumo matutino previene complicaciones crónicas, ofreciendo una alternativa natural a fármacos tradicionales.