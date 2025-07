Con un estricto operativo de seguridad, el exmagistrado Celso Gamboa fue trasladado este martes desde el centro penal La Reforma hasta los Tribunales de Justicia de Goicoechea, donde enfrenta un juicio por presunto tráfico de influencias.

En todo momento estuvo sentado a la par de su hermana, la abogada Natalia Gamboa, quien es la que lo representa, así como otros asistentes legales conversando con ellos.

Parte de los alegatos de la defensa es que, en los últimos días, en la celda de máxima seguridad en donde se encuentra Celso Gamboa, le han realizado 14 requisas en las cuales, oficiales le revisan todo, lo esposan, leen los documentos, arrancan las hojas de su cuaderno y leen su correspondencia.

Natalia Gamboa atendió a la prensa en uno de los espacios del proceso, y comentó lo siguiente:

“Es que yo no sé cuáles son las condiciones dentro de la celda, pero sí cuando se entrevista sí, si hay alguien grabándolo, y yo no les puedo comentar a ustedes porque yo no puedo sacar el teléfono ni sacar fotografías ni hacer videos dentro del centro o me expongo yo también a una medida cautelar”, mencionó Gamboa.

“En estas condiciones yo lo que considero es que el tribunal debería permitirnos un espacio, lo que sucede cuando hay una actividad procesal defectuosa, si aquí hay una vulneración al derecho de defensa, es dar un espacio para que podamos nuevamente retomar los aspectos de la defensa técnica y material y hacer el juicio. Eso ni siquiera requeriría que se suspendiera todo el señalamiento, podría suspenderse por unos días”, manifestó la abogada Gamboa.

