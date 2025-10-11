El exmagistrado Celso Gamboa habló este viernes durante el proceso judicial en su contra por el presunto delito de uso de documento falso, donde expresó diversas situaciones vividas.

Durante su intervención, Gamboa abordó las condiciones que enfrenta en máxima seguridad del centro penitenciario La Reforma, así como su proceso de extradición y la posibilidad de no volver a ver a sus hijos menores. En un discurso de 19 minutos, también hizo referencia a un candidato presidencial y al presidente Rodrigo Chaves.

“Hoy que salí a la calle me di cuenta que un candidato presidencial está acusado por violación a una persona menor de edad, y puede ser que mañana lo estemos esperando allá en máxima seguridad La Reforma”, comentó Gamboa.

Asimismo, agregó: “Tenemos un presidente de la República que se ha vanagloriado de afirmar que ningún juez de este país lo obligará a reinstaurar o restituir derechos que nos han sido otorgados. Puede que mañana también lo veamos en La Reforma, aunque ese es un tema que no discutiré aquí, sino que probablemente deba tratarlo con el fiscal general o con autoridades estadounidenses”.

El exministro también denunció las restricciones que enfrenta en el área de máxima seguridad, donde cumple prisión preventiva mientras se concreta su extradición a Estados Unidos.

Pese a las circunstancias, señaló que está aprovechando su tiempo en el penal para estudiar árabe con “Ziad AKL” y recursos de revisión junto a “Ojos bellos”.

Gamboa fue absuelto este viernes del delito de uso de documento falso.