Luis Fernando Suárez habló tras la derrota ante Ecuador por marcador de 3-1.

La Sele consumó otra derrota más al mando del timonel colombiano, y con un fútbol que deja dudas en los aficionados.

El amistoso contra Ecuador es el último que tuvo Costa Rica de cara a la Copa Oro.

Tras el partido, el técnico de La Sele dio una picante conferencia de prensa, que desató más críticas por las respuestas de Suárez.

Selección emocional

Suárez confirmó lo que todos sabíamos: Somos una selección emocional.

Según dijo el técnico, clasificamos al Mundial Catar 2022 con deficiencias y a punta de emociones.

“Nosotros clasificamos al Mundial pasado porque teníamos un grupo emocionalmente fuerte, éramos muy fuertes, de pronto era débil en lo demás, bueno, defensivamente y no más.“

“Nosotros clasificamos a punta de emociones” concluyó Suárez, disculpándose por su alteración al responder la pregunta.

¿Veremos otra Costa Rica en Copa Oro?

El director técnico lo tiene claro: Sí.

Según Suárez, estas derrotas le dan un empujón emocional al equipo para revertir la situación y que la Copa Oro sea distinta.

“Hoy y sobre todo después de este partido, y después de lo que pasó hoy, todavía estoy mucho más convencido de que la situación en el equipo va a ser diferente cuando lleguemos a la Copa Oro.”

Los jugadores respaldaron a Suárez en esto, y avisan que irán a buscar el campeonato de Concacaf.

Costa Rica es pasiva futbolísticamente

El desastroso primer tiempo de La Sele ante Ecuador le abrió los ojos al director técnico y mandó un mensaje tras el partido.

Para Suárez, es sorprendente ver la pasividad con la que Costa Rica jugó el primer tiempo ante Ecuador.

“Valorar resultados por la forma que se juega, eso vale poco y nada si uno no tiene una actitud distinta de la que mostramos en el primer tiempo. Nunca había visto una Costa Rica tan pasiva a lo que vi hoy en el primer tiempo.” dijo.

¿Cuándo se va Suárez?

La relación entre afición y el director técnico se rompe cada vez más y parece que tendría que ocurrir un milagro para que Suárez se vaya de la selección.

Sin embargo, el director técnico fue enfático en cuándo se irá y respondió a aquellos aficionados que preguntan por su salida.

“Yo siempre, cada día, cada vez que respondo una pregunta a ustedes es: ‘¿cuándo se va?, ¿cuándo se va a ir?’, yo he estado dos años acá a punta de seguir adelante, de apretar dientes y no lo voy a cambiar.” dijo.

“De mi lado, no va a ser ninguna diferente a salir, aunque no lo acepten, después respetaré, si la gente dirá ‘Profe, le agradecemos mucho’, lógicamente que sí, me voy tranquilamente, sin ningún problema. Pero a mí estas ganas de seguir adelante no se me van, y menos hoy“

Suárez tiene contrato hasta 2026 con la Selección Nacional y finiquitar el contrato conllevaría una millonaria cifra para la Federación.