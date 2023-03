Jeaustin Campos, junto a su abogado Adolfo Hernández y miembros de la Asociación de Entrenadores de Costa Rica, dieron una polémica conferencia de prensa tras los supuestos actos racistas del exdirector técnico del Saprissa.

La conferencia comenzó con Johnny Woodly y Mauricio Wright, para defender la posición de los entrenadores contra temas arbitrales.

Específicamente, trataron el tema de la expulsión de Wright en su primer partido con Grecia.

Caso Mauricio Wright

“Me he sentido bastante ofendido, alterar un informe arbitral habla de lo mal que estamos, eso atenta contra nosotros los entrenadores, no es normal lo que está pasando” dijo Wright sobre el caso.

Además, indicó que “Como dije anteriormente voy a recurrir hasta las últimas consecuencias con el caso de Ricardo Montero“.

La Asociación Costarricense de Entrenadores solicitará la instalación de cámaras para grabar a los entrenadores en los banquillos durante los partidos por este caso.

Caso Jeaustin Campos

Campos, solamente habló 20 minutos y el resto de la conferencia, sus abogados contestaron las preguntas.

Sin embargo, Woodly, también metió las manos al fuego por Jeaustin y también lo defendió.

“Queremos respaldar a Jeasutin Campos, sentimos que Saprissa no actuó de la mejor manera, no se manejó bien a lo interno, él no tuvo derecho a defenderse” dijo Woodly.

Jeaustin habló con lágrimas en los ojos

El exdirector técnico morado habló con un tono tranquilo, conciliador y hasta se le salieron las lágrimas en media conferencia.

Primero, agradeció “al cuerpo técnico de Saprissa por el trabajo que hicieron, fue honesto, impecable a los jugadores también, por toda la entrega que nos llevó a ganar el título el torneo anterior“.

Pero Jeaustin no se quedó atrás para criticar al Saprissa, especialmente con el manejo de su salida.

“Lamento como actuó el club, ellos activaron unos protocolos que no sé cuáles son, juzgaron e hicieron el caso público, no me pude defender, me duele mucho” dijo Jeaustin.

Además, aseguró que “nunca me di cuenta de la denuncia hasta el lunes que se hizo pública“.

¿Qué fue lo que pasó en realidad, según Campos?

Jeaustin lo tiene claro. “Lo que hubo fue una discusión futbolera“.

Campos también recalcó que “a través de mi vida nunca he tenido ningún problema” e hizo hincapié en que ha “ido mejorando muchísimo mi situación personal“.

Pero Jeaustin fue claro en recalcar que: “

El linchamiento ha sido desmedido, ha sido un canibalismo mediático, no creo que ningún ser humano merezca este trato, me ha afectado bastante en mi carrera y en la parte personal, las implicaciones han sido muy groseras“.

También, para el exdirector técnico saprissista “el comunicado que sacó Saprissa me deja manos arriba y sin argumentos, es muy doloroso“.

La versión de sus abogados

“Jeaustin Campos nunca dijo esas palabras, no utilizó esas frases, el despido fue injustificado, Saprissa no tiene protocolos contra el racismo” dijo Adolfo Hernández, abogado.

Además, Hernández dijo que “Saprissa tendrá que demostrar en los tribunales todo lo que se está diciendo, nosotros no sabemos quiénes son los supuestos testigos de Javon East“.

“Jeaustin nunca le dijo negro bastardo ni negro de m… a Javon” dijo el abogado.

También, el abogado Hernández reafirmó lo dicho por Jeaustin:

“La disculpa que hizo Jeaustin al viernes pasado es ajeno a lo que se le acusa. Fue un confrontamiento de fútbol“.

Y Hernández lo tiene claro: “Considero que esto es un tema personal de Javon East contra Jeaustin“.

Su otro abogado también lo defendió

Por su parte, Federico Campos dijo que “Mi cliente (Jeaustin Campos) no es ningún racista“.

Y según Federico Campos, “las disculpas que brindó Jeaustin fue por diferencias que se dan entre un entrenador y un jugador, no fue por haber dicho palabras racistas“.

El abogado también indicó que “no sabemos nada de la investigación que hizo Saprissa“.

Ahora, se deberá esperar a que se resuelva lo que parece ser un amplio juicio entre Jeaustin Campos y el Deportivo Saprissa.

Vea la conferencia completa en: Facebook Deportes Repretel