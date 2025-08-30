El Deportivo Saprissa cerró su preparación de cara al Clásico Nacional con miras al partido de este sábado. Bajo la dirección de Vladimir Quesada, el equipo morado definió la lista de convocados, donde destaca el regreso del argentino Mariano Torres.

Aunque Torres estará disponible para el encuentro, el volante no llega al 100% físicamente, por lo que su participación podría ser limitada según la planificación del cuerpo técnico.

El equipo realizó su último entrenamiento este viernes 29 de agosto por la mañana, ajustando detalles tácticos y reforzando la estrategia que espera implementar ante su tradicional rival.

En contraste, Mauricio Villalobos enfrenta un panorama complicado tras salir lesionado en el juego ante Motagua por la Copa Centroamericana, quedando prácticamente descartado para el duelo nacional.

El Clásico Nacional 2025 promete ser un duelo intenso, y Saprissa llega con varias bajas importantes pero con la motivación de recuperar protagonismo en el torneo local.