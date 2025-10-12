Durante la tarde de domingo, Miguel Herrera, entrenador de la Selección Nacional de Costa Rica, estuvo en la conferencia de prensa previo al crucial juego ante Nicaragua.

Acompañado de Juan Pablo Vargas, el ‘Piojo’ dio a concer el sentir del grupo y lo que se espera de los seleccionados el lunes.

¿Estará Celso disponible?

Deportes Repretel preguntó sobre si Celso Borges estaría disponible para mañana. Así respondió el entrenador.

“Vamos a esperar hasta mañana, a ver cómo se siente Celso después del trabajo, de no venir trabajando en cancha al 100%, estaba haciendo mucha rehabilitación, mucha terapia, hoy es su primer día en cancha, vamos a ver mañana cómo amanece y hasta mañana definiremos”.

Recuerde que puede disfrutar del juego, a las 8:00 p.m. por la señal de Canal 6, Radio Monumental 93.5 fm y Repretel.com