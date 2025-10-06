La Federación Costarricense de Fútbol publicó un mensaje en sus canales de difusión, en el que detallan algunas particularidades sobre el trabajo del equipo de cara al duelo ante Honduras del próximo jueves.

En el comunicado, destacan que se realizó la primera práctica oficial de cara al duelo, pero lo que se roba los focos es la situación de Celso Borges.

¿Qué dicen sobre Celso?

“En el caso de Celso Borges, presenta mejoría y evolución positiva. Hará trabajo diferenciado en el día de hoy mientras se valora la cicatrización de su lesión”.

Los legionarios

Andy Rojas y Keylor Navas ya llegaron al país para incorporarse al equipo, y este mismo lunes llegarán Josimar Alcocer, Jeyland Mitchell, Carlos Mora y Manfred Ugalde.

De momento se reportan un total de 14 mil entradas colocadas para el duelo ante la selección de Nicaragua del próximo lunes. Las entradas pueden conseguirse en specialticket.net a partir de los 7 mil colones.