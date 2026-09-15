¡Están de temporada! El pejibaye conquista el paladar de los ticos

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

La comida en Costa Rica es uno de los atractivos después de la belleza natural, y los pejibayes son los ganadores de la temporada, conquistando el paladar de los ticos con su sabor único y versatilidad en la cocina.

Jorge Alfaro trae el aroma y sabor de los jugosos pejibayes desde Tucurrique para celebrar con este producto tan costarricense, explicando cuánto tiempo deben cocinarse al fuego para darles un buen sabor y cuál es la calidad de los que ofrece la zona.

El especialista detalla cuántos pejibayes hay en un racimo, cuál color tiene más sabor entre rojo, amarillo o pintón, y el precio por kilo de este fruto que es parte del legado ancestral del país.