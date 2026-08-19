Durante las últimas semanas, varios terremotos importantes registrados en lugares como Venezuela, Colombia e Indonesia han llamado la atención y generado una pregunta: ¿están conectados los terremotos que sacuden al mundo?

La coincidencia de varios sismos fuertes en pocos días puede hacer pensar que la Tierra atraviesa una especie de “temporada de terremotos”.

Sin embargo, los especialistas descartan que exista evidencia científica de un ciclo global que provoque una mayor actividad sísmica en determinados períodos.

¿Existe una temporada de terremotos?

Los sismólogos son claros: no existe una temporada de terremotos ni un período específico del año en el que el planeta registre sistemáticamente más sismos de gran magnitud.

Arturo Belmonte, investigador de la Universidad de Concepción, en Chile, señala que no existe un patrón global que permita relacionar terremotos ocurridos en regiones alejadas entre sí.

La mayoría de estos eventos ocurre en zonas tectónicamente activas, donde los movimientos sísmicos forman parte del comportamiento normal de las placas de la Tierra.

¿Por qué coinciden varios terremotos en pocos días?

La estadística ayuda a explicar por qué varios terremotos importantes pueden ocurrir prácticamente al mismo tiempo.

La sismóloga estadounidense Suzan Van der Lee, profesora de Ciencias de la Tierra y Planetarias de la Universidad Northwestern, señaló que cada año se producen alrededor de 15 terremotos de magnitud 7 o superior y unos 150 sismos mayores a magnitud 6.

Con esas cifras, aunque los grandes terremotos no ocurran todos los días, resulta posible que varios coincidan en una misma semana o incluso en un período de pocos días.

Además, las noticias sobre terremotos llegan actualmente de manera inmediata a todo el mundo. Esto aumenta la percepción de que existe una ola de actividad sísmica.

¿Los terremotos de distintos países pueden estar conectados?

La ciencia no ha encontrado evidencia de una conexión directa entre terremotos ocurridos en diferentes continentes.

Aunque todos los sismos forman parte de la dinámica de las placas tectónicas, eso no significa que un terremoto ocurrido en un país provoque automáticamente otro a miles de kilómetros de distancia.

Arancha Izquierdo, sismóloga de la Red Sísmica Nacional española, explica que no existen razones científicas para relacionar terremotos de diferentes regiones únicamente porque hayan ocurrido con pocas horas o días de diferencia.

Por ejemplo, terremotos registrados el mismo día en países como Venezuela, Japón y Estados Unidos pueden producirse en límites tectónicos completamente diferentes y responder a procesos geológicos independientes.

¿Puede un terremoto provocar otro?

Sí, pero principalmente cuando los eventos ocurren cerca entre sí y dentro de un mismo sistema de fallas.

El caso de Venezuela sirve como ejemplo. Dos grandes terremotos registrados con apenas un minuto de diferencia podrían considerarse un doblete sísmico, es decir, dos eventos de magnitud similar que ocurren muy cerca en espacio y tiempo.

En este tipo de situaciones, el primer terremoto puede modificar las tensiones acumuladas en una falla y favorecer que ocurra otro sismo cercano.

Esto es muy diferente a afirmar que un terremoto en un país puede desencadenar otro terremoto en un continente lejano.

¿La Tierra está entrando en una etapa sísmica?

Los especialistas consultados descartan que exista evidencia de una fase global de mayor actividad sísmica.

La Tierra mantiene una actividad tectónica constante y las placas se encuentran en movimiento permanente. Por eso, los terremotos seguirán ocurriendo en distintas partes del planeta.

Lo que puede suceder es que varios terremotos importantes coincidan estadísticamente en un período corto, sin que exista una causa común que los conecte.

¿Están conectados los terremotos que sacuden al mundo?

La respuesta de los expertos es que no existe evidencia científica de un patrón global que conecte los grandes terremotos ocurridos en distintos continentes.

Sí pueden existir conexiones entre sismos cercanos, especialmente cuando pertenecen al mismo sistema de fallas o forman parte de una secuencia sísmica.

Por ahora, la coincidencia de terremotos importantes en Venezuela, Colombia, Indonesia u otras regiones del mundo no demuestra que el planeta esté atravesando una “temporada de terremotos”.

La actividad sísmica continúa como parte del comportamiento natural de las placas tectónicas y, aunque algunos eventos puedan coincidir en el tiempo, la ciencia no respalda la existencia de una cadena mundial de terremotos.

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