¿Estamos ganando años de vida o restándolos? Estos hábitos hacen la diferencia

El Dr. Luis Aguilar Allen analiza los hábitos de las zonas azules para una vida más larga.

Señales de arterias tapadas.

Las llamadas zonas azules, regiones del mundo con alta concentración de personas que alcanzan edades avanzadas, como Nicoya en Costa Rica, combinan hábitos cotidianos, alimentación y movimiento para vivir más y mejor.

El Dr. Luis Aguilar Allen ayuda a analizar cuántos de estos hábitos aplicamos a nuestra vida diaria y si realmente estamos ganando años o restándolos.

El especialista señala que la longevidad se relaciona con vínculos sociales, descanso adecuado y un propósito de vida claro, elementos que pueden marcar la diferencia en nuestra salud a largo plazo.