¿Estamos ganando años de vida o restándolos? Estos hábitos hacen la diferencia

Las llamadas zonas azules, regiones del mundo con alta concentración de personas que alcanzan edades avanzadas, como Nicoya en Costa Rica, combinan hábitos cotidianos, alimentación y movimiento para vivir más y mejor.

El Dr. Luis Aguilar Allen ayuda a analizar cuántos de estos hábitos aplicamos a nuestra vida diaria y si realmente estamos ganando años o restándolos.

El especialista señala que la longevidad se relaciona con vínculos sociales, descanso adecuado y un propósito de vida claro, elementos que pueden marcar la diferencia en nuestra salud a largo plazo.