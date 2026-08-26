Estados Unidos suspende citas para la visa en todo el mundo

La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó una pausa temporal en las citas para visa de inmigrantes en embajadas y consulados estadounidenses alrededor del mundo.

Aunque el Gobierno estadounidense y la embajada del país en Costa Rica no lo confirman aún, medios internacionales como The Washington Post y Forbes.

La medida busca iniciar una capacitación global para los funcionarios consulares, con el objetivo de evaluar a los solicitantes y determinar si podrían convertirse en una carga pública para los Estados Unidos.

Aunque no precisaron cuándo se reanudarán con normalidad, se reporta que podría tardar durante lo que resta de agosto.

¿Tiene cita de la visa?

Los solicitantes costarricenses con trámites de visa deben esperar cualquier comunicación oficial antes de asumir que una cita ya fue cancelada.

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La medida no debe confundirse con una suspensión general de todas las categorías de visa estadounidense.