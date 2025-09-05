Nuevos detalles emergen sobre el asesinato de un niño de 11 años en Estados Unidos, quien perdió la vida tras ser baleado luego de tocar el timbre de una vivienda como parte de una travesura infantil.

El incidente, que conmocionó a la comunidad, expone los graves riesgos asociados a la violencia armada y las trágicas consecuencias que puede acarrear un juego infantil.

Este caso ha reavivado el debate nacional sobre la tenencia de armas y la seguridad en los vecindarios, poniendo sobre la mesa la vulnerabilidad de los menores.