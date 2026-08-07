Estados Unidos libera impactantes videos de presuntos OVNIS

El Departamento de Guerra de Estados Unidos publicó una nueva colección de archivos sobre presuntos Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), conocidos popularmente como OVNIS.

La entrega incluye 15 videos captados por equipos militares en distintos puntos del país y forma parte del programa oficial de desclasificación impulsado por el gobierno estadounidense.

Las autoridades incorporaron este material al Sistema Presidencial de Desclasificación e Informes sobre Encuentros con FANI (PURSUE), donde el público puede consultar los registros históricos.

El video más reciente corresponde a 2026

Entre los archivos destaca una grabación realizada el 1 de enero de 2026. En ella aparecen dos zonas oscuras de alto contraste que se desplazan lentamente sobre el oeste de Estados Unidos.

Hasta el momento, las autoridades no han identificado el origen de estos objetos ni han ofrecido una explicación definitiva sobre el fenómeno.

Un objeto circular aparece en un video de 2025

Otro de los registros corresponde a 2025. Un sensor electroóptico e infrarrojo instalado en una plataforma militar estadounidense captó un objeto de forma circular mientras cruzaba la imagen de izquierda a derecha.

El video forma parte de los casos que el Departamento de Guerra mantiene bajo análisis y que continúan sin una conclusión oficial.

VIDEO REVELADO EN REDES SOCIALES

Un tercer video muestra un objeto que cruza la pantalla a gran velocidad

La nueva entrega también incluye otra grabación obtenida en 2025. En ese material se observa un objeto no identificado que atraviesa rápidamente la pantalla de izquierda a derecha en un sitio cuya ubicación permanece reservada.

Este video ha generado numerosas reacciones en redes sociales debido a la velocidad con la que el objeto aparece y desaparece del encuadre.

Estados Unidos mantiene abiertas las investigaciones

El Departamento de Guerra aclaró que todos los videos corresponden a investigaciones que siguen abiertas. Por ello, la dependencia afirmó que todavía no puede confirmar la naturaleza de los fenómenos registrados.

La institución explicó que las descripciones publicadas solo tienen fines informativos y no representan conclusiones oficiales ni determinaciones sobre el origen o autenticidad de los eventos.

Puede ver la entrega completa en este enlace: REGISTRO NÚMERO 5 DE OVNIS