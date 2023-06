Theodore Kaczynski, más conocido como ‘Unabomber‘, uno de los sujetos más peligrosos de Estados Unidos, falleció el último 10 de junio a la edad de 81 años en su celda, en Carolina de Norte. El superdotado y genio de las matemáticas purgaba una condena de ocho cadenas perpetuas por haber cometido diferentes atentados terroristas que le costaron la vida a tres individuos.

De acuerdo con las investigaciones, Kaczynski era un personaje con un alto coeficiente intelectual (167) que se dedicaba a la docencia; sin embargo, haber participado durante aproximadamente cuatro años en el proyecto MK Ultra hizo que su salud mental se deteriorara.

Años después, en 1969, el norteamericano decidió no continuar con la docencia en la Universidad de Berkeley, en California, tras muchos tiempo en esta casa universitaria. Luego de este suceso, Kaczynski optó por volver a la casa de sus padres, una cabaña ubicada en un bosque, en Montana.

De acuerdo con National Geographic, él odiaba a la sociedad tecnológica y apoyaba la idea de que el hombre vuelva a la vida salvaje. Es por ello que, a partir de 1978, ‘Unabomber’ comenzó con su campaña de terror en todo Estados Unidos. La primera víctima fue un profesor de la Universidad de Northwestern, en Illinois, quien al recibir un sospechoso paquete decidió alertar a las autoridades, quienes finalmente hacen caso a la denuncia y se percatan de este paquete bomba. Producto de ello, un oficial salió herido.

Kaczynski justificaba sus actos terroristas basándose en que lo hacía para poder lograr sus objetivos filosóficos. No obstante, en 1979 decidió por colocar una bomba en un avión, lo que llamó aún más la atención de las autoridades, quienes comenzaron a prestarle más importancia a ‘Unabomber’, puesto que intentar explotar un avión era un delito federal muy grave para el FBI.

Theodore Kaczynski le planteó la idea al FBI de parar con los atentados si se publicaba un artículo con un aproximado de 30.000 palabras en los diferentes diarios. Este escrito se llamaba “La sociedad industrial y su futuro más conocido como el manifiesto“. ‘Unabomber’ hizo esta propuesta bajo la fachada de Freedom Club.

Solo The Washington Post y The New York Times accedieron a estos chantajes a fin de que parasen los actos terroristas en todo Estados Unidos. A partir de estas publicaciones es que se pudo lograr dar con el paradero de ‘Unabomber’. La madre y el hermano se percataron que estas publicaciones contenían muchas similitudes a las expresiones usadas por su pariente, por lo que decidieron avisar a las autoridades.

Finalmente, luego de una serie de investigaciones comparativas, ‘Unabomber’ fue capturado el 3 de abril de 1996 y sentenciado a pasar el resto de sus días en prisión. Cabe resaltar que él iba a ser condenado a la pena de muerte, pero al declararse culpable de todos las cargos desencadenó en aquel veredicto. Theodore Kaczynski se sintió traicionado por su familia.

¿Qué significa ‘Unabomber’?

Es un pseudónimo que comenzó a usar el FBI para denominar a Theodore Kaczynski. Este apodo es una combinación de las palabras “University” y “Airline bombe”, que traducido al español significa bombardero de universidades y aerolíneas.