Estados Unidos envía mensaje tras la extradición de “Macho Coca”

La Embajada de los Estados Unidos envió un mensaje tras la extradición de Gilbert Bell Fernández, también conocido como “Macho Coca”. Su traslado se dio el 13 de agosto, luego de un amplio operativo desde La Reforma.

El país norteamericano lo investiga por conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos. Además, lo describen como un “importante narcotraficante internacional y uno de los traficantes de cocaína más prolíficos de Costa Rica”.

Investigación contra “Macho Coca”

“Bell Fernández, quien también era propietario y operador de empresas pesqueras comerciales en Costa Rica, controlaba la distribución de toneladas de cocaína importada y en tránsito por el Puerto de Limón“, indica el informe de las autoridades estadounidenses.

En marzo de 2022, aproximadamente, miembros de la organización de narcotráfico de Bell Fernández iniciaron conversaciones con una fuente confidencial de la DEA, sobre el envío de grandes cargamentos de cocaína hacia Nueva York. Durante las conversaciones, los cómplices de Bell confirmaron que este era el líder de la organización y que podía facilitar envíos de cocaína por toneladas.

El agente encubierto habló directamente con Macho Coca en varias ocasiones para negociar los términos de su acuerdo de distribución de cocaína. Durante las pláticas, confirmó que tenía los medios para exportar toneladas de cocaína desde Costa Rica, como también la eventual entrega de una muestra antes del envío.

Tras negociar la compra de la muestra, un miembro de la organización de Bell Fernández le entregó al agente una muestra de un kilogramo de cocaína en Costa Rica, a cambio de aproximadamente $6 mil.

Mensaje de Estados Unidos

La Embajada de los Estados Unidos en Costa Rica hizo referencia a las declaraciones del fiscal federal Jamie McDonald:

Un narcotraficante costarricense de gran escala fue extraditado a Estados Unidos: "La organización de Bell Fernández ha perdido a su líder", afirmó el fiscal federal Jamie McDonald. "Ahora, uno de los capos de la droga más notorios de Costa Rica se enfrentará a la justicia en un… https://t.co/pWCcZ4AfzV — US Embassy San Jose (@usembassysjo) August 16, 2026

“Ahora, uno de los capos de la droga más notorios de Costa Rica se enfrentará a la justicia en un tribunal estadounidense por el daño que causó y que intentó causar”.

El caso de Bell ha sido asignado al juez de distrito federal Dale E. Ho.

Con información de: Fiscalía de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York.