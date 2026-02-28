Estados Unidos e Israel se unen para atacar a Irán

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El ejército israelí realizó esta madrugada un ataque contra Irán, con la participación de las Fuerzas de Estados Unidos. Así lo dio a conocer el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump.
“Hace poco, el ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”, dijo.
“Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado ‘¡Muerte a Estados Unidos!’, y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, contra Estados Unidos, a nuestras tropas y a personas inocentes en muchísimos países”, expresó.
“Nuestra operación conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino. Ha llegado el momento de que todos los sectores del pueblo iraní —persas, kurdos, azeríes, baluchis y ahwazíes— se liberen del yugo de la tiranía y traigan la libertad y los valores de la paz a Irán”.
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