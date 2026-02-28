Estados Unidos e Israel se unen para atacar a Irán

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El ejército israelí realizó esta madrugada un ataque contra Irán, con la participación de las Fuerzas de Estados Unidos. Así lo dio a conocer el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump.

Declaraciones de Trump

“Hace poco, el ejército de Estados Unidos inició importantes operaciones de combate en Irán. Nuestro objetivo es defender al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní, un grupo despiadado de gente muy dura y terrible. Sus actividades amenazantes ponen en peligro directo a Estados Unidos, a nuestras tropas, a nuestras bases en el extranjero y a nuestros aliados en todo el mundo”, dijo.

President Donald J. Trump on the United States military combat operations in Iran: pic.twitter.com/LimJmpLkgZ — The White House (@WhiteHouse) February 28, 2026

“Durante 47 años, el régimen iraní ha coreado ‘¡Muerte a Estados Unidos!’, y ha librado una campaña interminable de derramamiento de sangre y asesinatos en masa, contra Estados Unidos, a nuestras tropas y a personas inocentes en muchísimos países”, expresó.

Por su parte, estas fueron las declaraciones de Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí

אחיי ואחיותיי אזרחי ישראל, לפני שעה קלה יצאנו ישראל וארה״ב למבצע להסרת האיום הקיומי מצד משטר הטרור באיראן.



אני מודה לידידינו הגדול הנשיא דונלד טראמפ על מנהיגותו ההיסטורית.



במשך 47 שנים קורא משטר האייתוללות ״מוות לישראל״, ״מוות לאמריקה״. הוא הקיז את דמינו, רצח אמריקנים רבים וטבח… pic.twitter.com/itTF5b4jB4 — Benjamin Netanyahu – בנימין נתניהו (@netanyahu) February 28, 2026

“Nuestra operación conjunta creará las condiciones para que el valiente pueblo iraní tome las riendas de su destino. Ha llegado el momento de que todos los sectores del pueblo iraní —persas, kurdos, azeríes, baluchis y ahwazíes— se liberen del yugo de la tiranía y traigan la libertad y los valores de la paz a Irán”.

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