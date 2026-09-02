Estados Unidos anuncia acciones contra régimen de Daniel Ortega

El Gobierno de los Estados Unidos, por medio de su secretario de Estado, Marco Rubio, anunció acciones que se tomarán contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, debido a la segunda reforma constitucional en dos años.

¿Qué pasó?

Este 1 de setiembre, el congreso de este país acordó una reforma constitucional que prohíbe a los partidos de oposición participar en las elecciones y extiende el mandato presidencial de seis a siete años.

También puede leer: Sismo de 4 grados sacude al país.



¿Qué dice Marco Rubio al respecto?

Mensaje del Secretario de Estado, Marco Rubio:



"Ayer, la Asamblea Nacional de Murillo-Ortega destrozó lo que quedaba de la democracia en Nicaragua con la segunda reforma constitucional en dos años. Estados Unidos aplicará medidas en la próxima reunión ministerial de la… https://t.co/PgacdnGhxX — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) September 2, 2026

“Ayer, la Asamblea Nacional de Murillo-Ortega destrozó lo que quedaba de la democracia en Nicaragua con la segunda reforma constitucional en dos años”.

Estados Unidos anuncia acciones

Debido a decisión tomada en el país centroamericano, EE.UU. aseguró que aplicará medidas en la próxima reunión ministerial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), “para garantizar que nuestro hemisferio deje de actuar como si nada con esta dictadura”.

Mensaje fue compartido por la embaja de EE.UU. en Managua.

Con información de: DW.