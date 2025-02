El papa Francisco, quien lleva más de una semana hospitalizado, se encuentra en estado “crítico” tras haber sufrido una “crisis respiratoria asmática” en la mañana del sábado, según informó el Vaticano en un comunicado oficial.

“Esta mañana el papa Francisco presentó una crisis respiratoria asmática de magnitud prolongada, que requirió además la aplicación de oxígeno a altos flujos“, indicó la Santa Sede, señalando que el pontífice está siendo tratado por neumonía.

Aunque el papa “continúa alerta y ha pasado el día en un sillón“, está “más dolorido que ayer“, añade el comunicado. Además, ha recibido transfusiones de sangre para tratar la anemia que presenta.

Hospitalización y cancelación del Ángelus

Más temprano el sábado, el Vaticano confirmó que Francisco permanecerá hospitalizado y no pronunciará el tradicional rezo del Ángelus dominical. Esta es la tercera vez en sus 12 años de pontificado que se ve obligado a cancelar esta aparición semanal.

Según la oficina de prensa del Vaticano, Francisco “durmió bien” la noche del viernes en el Policlínico Agostino Gemelli de Roma, aunque los médicos aún no han determinado cuánto tiempo más requerirá tratamiento hospitalario.

El cirujano Sergio Alfieri, quien ha operado al papa en el pasado, aseguró a los periodistas que Francisco no está en “riesgo de muerte inmediata“. “¿Está el papa fuera de peligro? No. Ambas puertas están abiertas. ¿Corre riesgo de muerte inmediata? No. La terapia necesita tiempo para funcionar“, señaló Alfieri.