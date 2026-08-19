Actualizan estado de salud de menor que cayó desde un 12° piso

El niño de 12 años que cayó desde el piso 12 de una torre de condominios en Rincón de Sabanilla, San Pablo de Heredia, permanece en condición muy grave en el Hospital Nacional de Niños.

El menor, de nacionalidad estadounidense, sufrió múltiples lesiones tras caer desde una altura aproximada de 36 metros.

Se encuentra conectado a ventilación mecánica

El director del Hospital Nacional de Niños, Carlos Jiménez, explicó que el menor permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, bajo ventilación mecánica y con medicamentos para mantenerlo estable.

El médico calificó como un verdadero milagro que el niño haya sobrevivido a una caída de esa altura ya que tiene múltiples lesiones en practicamente todas las partes de su cuerpo.

Aún no puede ser sometido a cirugías

Debido a la gravedad de las lesiones, los médicos todavía no han logrado estabilizarlo lo suficiente para realizar intervenciones quirúrgicas. Su evolución será determinante para valorar posibles cirugías.

Investigan las circunstancias de la caída

El hecho ocurrió en Rincón de Sabanilla, en San Pablo de Heredia. Las autoridades investigan qué ocurrió dentro del apartamento y cómo el menor terminó cayendo desde la ventana.

Le puede interesar: Hombre lucha por su vida tras caer desde un camión recolector de basura



El Patronato Nacional de la Infancia también se hizo presente para brindar acompañamiento y protección a la familia.

Zona verde pudo amortiguar el impacto

Una de las posibilidades que analizan los especialistas es que la zona verde ubicada debajo de las torres haya ayudado a amortiguar parte del impacto, aunque también pudo haber otros factores que redujeran la velocidad de la caída.

El menor continúa luchando por su vida bajo atención especializada.