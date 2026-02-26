Estado de la Justicia evidencia la expansión de grupos criminales

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

El reciente informe del Estado de la Justicia advierte sobre la creciente presencia de organizaciones criminales en el territorio nacional.

Estructuras criminales

El documento señala que más de 200 estructuras delictivas operan actualmente en el país. Este aumento de la violencia se relaciona directamente con bandas dedicadas al narcotráfico.

Entre las organizaciones con mayor capacidad operativa figuran redes vinculadas a mafias:

Rusa

China

Italiana

Cárteles de América Latina con conexiones logísticas.

Células

Estas organizaciones no actúan de manera visible, sino a través de células locales que coordinan el almacenamiento, transporte, legitimación de capitales y distribución de drogas.

Notas que le podrían interesar:

El exjefe del OIJ, Gerardo Castaing, explicó:

“Generalmente, la delincuencia lo que busca es el acomodo sitios de confort, estados de confort para poder desarrollar sus actividades ilícitas.”

Datos preocupantes

Las cifras judiciales estiman que en el país podrían estar activos alrededor de 300 grupos criminales. Además, se calcula que seis de cada diez homicidios dolosos están vinculados a disputas por control territorial. Costa Rica se ubica actualmente como el tercer país más violento de Centroamérica.